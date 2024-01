Pubblicità

“Volevo esprimere, a nome dell’Amministrazione che ho l’onore di rappresentare e della città tutta, un grazie al Governo e alla Deputazione, maggioranza e opposizione, della Regione Siciliana, per i finanziamenti concessi alla città di Licata. E’ la dimostrazione tangibile che quando tutti lavoriamo per il bene del nostro territorio, senza demagogie, senza contrasti, senza prese di posizioni, svolgiamo tutti un grande servizio”.

Il Sindaco di Licata, avv. Angelo Balsamo in una nota ha voluto ringraziare i membri del Governo e i Parlamentari che hanno ottenuto stanziamenti per opere importanti per Licata.

“Per senza ricordare le cifre importanti decise per la nostra città è mio obbligo sottolineare che queste opere sono fondamentali per il rilancio economico e per una ripresa in cui tutti crediamo. Ci adopereremo ogni giorno affinché i lavori siamo fatti prima possibile. Rinnovo i miei ringraziamenti e a tutti noi dico Forza Licata. Abbiamo bisogno di crescere tutti insieme . Si tratta di finanziamenti che superano un milione e 200 mila euro che riguardano progetti importanti. Per questo esprimo da Sindaco, ma soprattutto da cittadino licatese la mia gratitudine”.