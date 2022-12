Pubblicità

Gli Studenti Dell’IIS F. Re Capriata Hanno Allietato Una Festosa Giornata All’insegna Della Gioia E Della Solidarietà Preparando E Somministrando Il Pranzo Agli Anziani Residenti della RSA Sant’Angelo. Inarrestabile Freschezza Ed Esilarante Spontaneità Dei Giovani Chef E Addetti Di Sala Hanno Scandito E Rinvigorito Il Tempo Trascorso Insieme. E Quasi In Un Rapporto Simmetrico Di Mutuo Soccorso Gli Studenti Hanno Ricevuto In Dono Una Strenna Preziosa: La Conoscenza E La Rivisitazione Di Usi, Costumi E Tradizioni Della Cultura Popolare Licatese, Tramite Il Recupero Di Nitidi Ricordi. Ma Molto Altro Ancora: L’importanza Del Valore Della Vita Che Va Oltre Ogni Logica Utilitaristica.

L’iniziativa Si Inserisce All’interno Di Un Programma Di Interventi, , Sostenuti Dalla Collaborazione Tra L’iis Re Capriata E La Pia Unione Santa Rita, Per Sostenere Un’idea Culturale E Formativa A Doppia Rsponsabilità: Responsabilità Verso Gli Anziani Per Aiutarli A Superare Il Senso Di Solitudine Che Li Opprime E Responsabilità Verso Le Future Generazioni, Per Arrricchirle Di Positive Relazioni Umane.