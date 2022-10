Solo pochi giorni fa, l’esterno della scuola elementare Serrovira di via Palma è stato sgomberato dagli enormi cumuli di spazzatura ammassati da settimane. Col passare delle ore e dei giorni però la situazione sta tornando come la settimana scorsa con sempre più sacchetti abbandonati.

Il dirigente scolastico Maurizio Buccoleri non sa più a che Santo votarsi e ha deciso di esporre un cartello sulla ringhiera del plesso. Avviso con il quale si ricorda come la scuola sia frequentata da bambini in tenera età che, col perdurare di questa situazione, sono a serio rischio di contrarre infezioni.