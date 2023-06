Pubblicità

Una nota del coordinamento cittadino del Partito democratico dopo l’esito delle elezioni amministrative.

Con 803 voti di lista, pari al 4,45% del totale, il PD non è riuscito a superare la soglia di sbarramento imposta dalla legge elettorale, non riuscendo così nell’intento di portare un proprio rappresentante in seno al Consiglio Comunale licatese. Dispiace senz’altro, soprattutto per gli 803 elettori che ci hanno dato fiducia: come assemblea cittadina possiamo solo assicurare che il PD licatese non farà mai mancare il proprio impegno politico. Al sindaco eletto, forte della grande responsabilità che nasce da un così vasto consenso personale, auguriamo un buon lavoro nell’interesse primario della città di Licata.

Il coordinamento cittadino del PD