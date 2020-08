Una breve nota del sindaco Pino Galanti annuncia la nomina di un nuovo assessore: Decimo Agnello del PD.

Nell’ottica di una sempre maggiore apertura con le migliori energie licatesi, politiche e non, abbiamo avviato un dialogo con il consigliere Angelo Curella, oggi rappresentante del Partito Democratico di Licata, e con l’onorevole Michele Catanzaro, al fine di strutturare una collaborazione continua all’interno della giunta che ho l’onore di guidare.

E’ noto che ormai da un anno gli equilibri in consiglio sono cambiati e pertanto, insieme a tutte le forze di maggioranza, abbiamo deciso di allargare il campo, aprendo alla collaborazione del consigliere Curella.

Sono lieto quindi di comunicare alla città che questo dialogo, oggi, ha dato luogo all’entrata in giunta del dottor Decimo Agnello, professionista noto e apprezzato in tutta la provincia, come indicato dall’onorevole Catanzaro e dal consigliere Curella.

Al dottor Agnello vanno le deleghe allo Sport, Turismo e Spettacolo. Deleghe che valorizzeranno al meglio le competenze di tutto il gruppo politico, della realtà associativa e partitica, e di tutti gli individui che collaborano all’azione politica del consigliere Curella e del neo assessore Agnello.

All’assessore Agnello ed al consigliere Curella vanno i miei auguri di buon lavoro, per il bene della nostra Licata, ed all’onorevole Catanzaro i miei ringraziamenti per avere deciso di offrire il proprio contributo alla nostra città.