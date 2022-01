Pubblicità

Un intervento della sezione cittadina del PD dopo l’incontro di ieri in Municipio tra Sindaco e società civile.

Accogliamo positivamente la manifestazione di disponibilità alla collaborazione dei cittadini e la leggiamo come un sincero segnale di interesse ed una rinnovata volontà di impegno nei confronti della propria città.

È necessario però sgomberare il campo da alcuni equivoci.

Ci sono infatti responsabilità che non possono essere demandate a comitati, consulte o esperti esterni, il cui unico compito è quello di essere da stimolo e di ausilio laddove necessario. Deve essere infatti il Sindaco e la sua Giunta a mettere in piedi una macchina capace di guidare il processo amministrativo e gestionale.

Basti pensare a quanto è accaduto qualche settimana fa per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del teatro Re Grillo o alla mancata risposta in occasione della finanziamento di “Sport e Periferie” per la ristrutturazione del palazzetto.

Sarebbe inutile parlare di bandi e di progettazione se non c’è una figura che sia responsabile del procedimento.

Sarebbe inutile parlare di schede informative per il Ministero se non c’è un tecnico comunale che le prepari opportunamente coordinato. Non vorremmo pertanto che questa nobile volontà fosse usata per coprire i propri limiti e le proprie inadempienze.

Chiediamo pertanto al Sindaco se ha già previsto la nomina di un responsabile dell’Ufficio LL PP ed urbanistica, così come richiesto da una specifica interrogazione di alcuni consiglieri di opposizione, visto che il posto è rimasto vacante dal pensionamento dell’ing. Puleo. Chiediamo ancora che vengano coinvolti gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, organi imparziali ed indipendenti.

Facciamo appello alla Commissione Consiliare ai LLPP e al suo Presidente perché possano studiare tutta la documentazione inviata al Comune e seguire passo per passo l’iter e il rispetto delle condizioni imposte, come segnale di presenza attiva della politica al di là di comitati spontanei e di pur lodevoli consulte il cui avvio comunque auspichiamo in un’ottica di collaborazione per il bene comune.

Decimo Agnello

Segretario PD Licata