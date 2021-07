Pubblicità

San Leone – Con la stagione balneare ormai avviata, inizia la campagna straordinaria “ESTATE TRANQUILLA 2021” da parte dei Carabinieri dei NAS –Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo. Nella giornata di ieri 06 luglio, i controlli si sono concentrati proprio sugli stabilimenti balneari di San Leone. Gli specialisti del NAS , coadiuvati da personale della Compagnia di Agrigento, hanno proceduto al controllo di uno stabilimento di Viale delle Dune riscontrando l’irregolarità delle bombole di ossigeno gassoso, previste nel locale infermeria, in quanto scadute di validità. La violazione ha comportato la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento nei confronti del titolare per aver detenuto per la somministrazione medicinali guasti o imperfetti. Reato che prevede la pena della reclusione da sei mesi fino a tre anni. Le ispezioni dei NAS continueranno per tutta la stagione estiva.