In seguito alle piogge dei giorni scorsi, una parte del controsoffitto dell’Ufficio Protocollo (ubicato a piano terra) è caduto al suolo. Palazzo Basile continua ad avere seri problemi dal punto di vista strutturale che pochi giorni fa hanno presentato nuovamente il conto. Per fortuna senza aver causato danni ai dipendenti comunali né all’utenza. E’ stato operato anche un sopralluogo da parte dei funzionari dell’Ufficio tecnico che hanno constatato le cause del cedimento. Con ogni probabilità, l’acqua ha inciso su un quadro già debole di per sé.

Palazzo Basile necessita di interventi e, alla luce di questa nuova criticità appena riscontrata, sembra beffarda la recente visita del Governatore regionale Nello Musumeci che tempo fa aveva assunto un personale impegno per far ottenere al Comune un finanziamento propedeutico alla ristrutturazione dell’immobile. Impegno finora non mantenuto e l’edificio continua a cadere a pezzi.