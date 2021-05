Nuovo prestigioso riconoscimento per il medico licatese Fabio Castiglione.

“Sono onorato di essere stato nominato Prostate Cancer UK clinical Champion – scrive in un post Castiglione – Questo gruppo di medici, infermieri e radioterapisti sta conducendo progetti di miglioramento che mirano a trasformare l’assistenza per le persone che convivono con o affette da cancro alla prostata nei prossimi 18 mesi in UK. Il mio obiettivo – conclude – è sviluppare nuovi percorsi clinici e fornire miglioramenti significativi ai pazienti che soffrono di disfunzione erettile e disfunzione sessuale a seguito di trattamenti per il cancro alla prostata”.