3^ Passeggiata della salute con risveglio muscolare – domenica 29 maggio 2022 – nelle zone accessibili della Scala dei Turchi Realmonte (AG).

Il Lions Club Agrigento Host, con il patrocinio del Comune di Realmonte e di tantissime altre istituzioni pubbliche, associazioni pubbliche e private portatrici di interessi pubblici sul territorio, organizza per domenica 29 maggio 2022 la 3^ passeggiata della salute con risveglio muscolare che avrà come luogo di incontro e raduno la porzione di costa realmontina compresa tra Punta Grande e la Scala dei Turchi, entrando dal Lido Majata Beach. Il raduno è rigidamente previsto alle 7:30 nell’arenile compreso tra il suddetto lido e quello del Lounge Beach Scala dei Turchi.

Sono previsti parcheggi gratuiti ed in convenzione a prezzi simbolici. I volontari dei Lions e delle altre associazioni forniranno l’assistenza ai partecipanti. Il traffico veicolare nella provinciale interessata dal percorso sarà interrotto dinamicamente, grazie all’intervenendo della Polizia del Commissariato competente, di quella Provinciale e di quella Municipale. Pertanto, si raccomanda la massima puntualità.

La manifestazione rientra tra i service annuali dei Lions e riveste carattere di massimo coinvolgimento, essendo aperta a tutti coloro che amano godere in un orario inedito della bellezza della celeberrima spiaggia della Scala dei Turchi. Anche chi non intende fare fisicamente il percorso, può decidere di passeggiare virtualmente con il cuore, semplicemente aderendo alla beneficienza e restando nei chioschi vicino il palco o partecipando idealmente da casa, oppure godendo del pregevolissimo momento di intrattenimento artistico e musicale.

Dopo la registrazione, si inizierà con gli esercizi di stretching e riscaldamento muscolare. Successivamente avrà inizio la passeggiata vera e propria.

I partecipanti si avvieranno verso il Ristorante/Stabilimento balneare “Lido Scala dei Turchi” e, attraverso il sentiero esistente, raggiungeranno la Strada Provinciale n. 68. Da lì, tutto il gruppo procederà in direzione Ovest verso il “Belvedere” di Contrada Scavuzzo – Scala dei Turchi.

I partecipanti più allenati, che avranno raccolto la sfida di percorrere i circa 7 Km della passeggiata, cammineranno velocemente lungo il rimanente tratto della Strada Provinciale n. 68 ed un tratto della Strada Provinciale n. 27. Il gruppo dovrà superare una lunga salita molto acclive in modalità trekking. Giunti sulla cima del Faro di Capo Rossello, saremo ospiti del locale Belvedere Kainon, dove sarà possibile godere di uno splendido panorama sia verso il versante Ovest della Scala dei Turchi sia verso le spiagge di Pergole e Monterosso (dalla parte opposta). Dopo un momento di recupero fisico, intorno alle ore 9:15, il gruppo, guidato dagli istruttori, farà ritorno nel lembo di spiaggia ove è posizionato il palco ripercorrendo in senso inverso le strade e i punti precedentemente attraversati. Nella fase di ritorno il gruppo proveniente dal Faro si ricongiungerà con quello che ha preferito sostare al Belvedere, intrattenuto dagli istruttori.

Quindi, intorno alle ore 10:00, nella zona dove è allestito il palco, è prevista l’esibizione di vari artisti (Francesco Buzzurro, Sergio Criminisi, Edoardo Savatteri, Barbara Capucci e la “Casa del Musical” di Marco Savatteri). Presenteranno lo spettacolo Achille Furioso e Barbara Capucci.

La passeggiata riveste carattere umanitario e non ha scopi di lucro.

Quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei fondi per la tutela e la promozione della famosa marna bianca della Scala dei Turchi e per i profughi della guerra dell’Ucraina che sono ospitati nella nostra provincia, alcuni dei quali saranno presenti durante l’evento.

PARCHEGGIO GRATUITO NON CUSTODITO, all’ingresso di Punta Grande, subito dopo i resti della Villa Romana di Durrueli, c’è sulla destra un piazzale in cui è possibile sostare liberamente e da dove salire a piedi fino alla discesa per il Majata. Più avanti, ai soli fini di partecipazione all’evento, le autorità consentiranno ai veicoli di raggiungere i due Parcheggi a Pagamento convenzionato ridotto.

Info e iscrizioni: www.lionsclubagrigentohost.it