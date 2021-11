Pubblicità

Il licatese Dario Licata tra i 10 finalisti al contest artistico “Proteggere ad arte” di Intesa San Paolo, all’interno della categoria arti figurative. Licata è stato selezionato tra oltre 900 candidati.

Vive a Milano, è farmacista ed Account Manager per un’agenzia pubblicitaria nel settore farmaceutico, con la passione per il disegno e le illustrazioni.

Proteggere ad arte è il tema del concorso di Intesa Sanpaolo Vita, con l’obiettivo di accrescere la cultura della “protezione”. Ambassador del consorso è Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista e curatore della categoria arti visive, nella quale si inserisce il lavoro di Dario, è Alice Pasquini, un’artista contemporanea recensita da quotidiani come il International New York Times e Wall Street Journal.

Nel suo lavoro Dario esprime il concetto per il quale proteggere è avere cura, avere cura è custodire, custodire è dare vita.

Dal 15 sino al 30 novembre è possibile sostenere il suo lavoro con un voto al giorno al seguente link https://www.proteggereadarte.it/img/1945-20210901-IMG_20210901_184724.jpg sezione arti figurative accedendo con facebook o registrandosi sul sito www.proteggereadarte.it.

Alla fine di questa seconda fase del concorso verranno decretati i 3 finalisti che avranno accesso alla fase finale. Per chi vota l’ opera sono anche previsti, a sorteggio, 100 premi messi in palio da Intesa Sanpaolo Vita come buoni amazon, cofanetti Boscolo, Buoni Cultura e Arte per l’accesso a esperienze culturali in oltre 800 strutture in tutta Italia.