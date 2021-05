Il Licata mette un altro mattoncino per la salvezza e con lo 0-0 di Rende vede ad un passo il secondo mantenimento della categoria consecutivo. Per avere l’aritmetica bastano un paio di punti e tutto potrebbe essere concretizzato già domenica prossima in casa del Santa Maria Cilento nel recupero. Ma è solo questione di tempo, la salvezza del Licata non è più in discussione e, alla luce delle tante tribolazioni vissute durante la stagione, può essere sicuramente considerato un risultato importante. Con il pari di Rende, capitan Maltese e compagni si portano a quota 38. “E’ stato un pareggio sudato e voluto – ci ha dichiarato il direttore sportivo Giovanni Martello – sapevamo che sarebbe stata una gara difficile ma abbiamo comunque portato a casa un risultato importante contro un avversario tosto”.