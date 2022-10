La Società Licata calcio scrive ai propri sostenitori nel tentativo di ricucire lo strappo generato dall’ultima gara casalinga contro il Catania.

Vogliamo scusarci con tutti i tifosi e i sostenitori Licata, ancora una volta, per la faccenda legata al derby con il Catania.

Va da sé, ma va detto che il progetto che vogliamo portare avanti non può prescindere dal loro supporto e deve basarsi su un rapporto di fiducia e reciproca collaborazione.

Nessuno ha mai pensato diversamente a Licata. Per queste ragioni, vogliamo scusarci personalmente con i rappresentati dei gruppi organizzati. Sappiamo che con la loro passione ci daranno la forza e ci aiuteranno ad andare avanti. Vogliamo lavorare sodo per migliorare il Licata Calcio. Il nostro lavoro non è facile e siamo certi che capiranno che anche noi possiamo commettere errori. Importante sia chiaro che stiamo lavorando e vogliamo continuare a farlo nell’interesse dei colori gialloblu. Vi aspettiamo per un incontro per parlare personalmente e ripartire tutti insieme.

Enrico Massimino e Alfonso Di Benedetto