Beffa atroce per il Licata che incassa la rete del pareggio al 97° in casa della Gelbison Vallo della Lucania. Gialloblu in vantaggio al 77° con Minacori ma ripresi allo scadere da una zuccata di Khoris in seguito ad una grave indecisione della retroguardia. Grande rammarico in casa Licata quando la prima vittoria stagionale in trasferta sembrava ormai cosa fatta al cospetto di uno degli avversari più quotati del girone.