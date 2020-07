Il Licata guarda anche al proprio futuro e attraverso i social ha annunciato l’indizione di uno stage. “L’Asd Licata Calcio comunica che Mercoledì 22 Luglio 2020 a partire dalle 16 (registrazione dei partecipanti) realizzerà uno stage presso lo stadio Dino Liotta per la selezione di giovani nati negli anni 2004 e 2005 per la categoria allievi regionali”. “Si tratta di un momento importante – le parole del responsabile del settore giovanile Danilo Scimonelli – l’anno prossimo ci confronteremo con il campionato regionale Allievi e cercheremo di recitare un ruolo da protagonisti. Abbiamo più volte dimostrato di tenere in maniera particolare alla cantera e questo progetto andrà avanti anche in sinergia con la prima squadra”. Come si ricorderà, l’anno passato sono stati diversi gli atleti provenienti dal settore giovanile fatti esordire da mister Giovanni Campanella o comunque portati stabilmente in panchina. La base under resta indispensabile per qualsiasi società e anche quest’anno avere buoni juniores rappresenta un fattore imprescindibile.