Finale amarissimo per il Licata che esce sconfitto da San Luca (2-1 il finale) ma i gialloblu recriminano per diverse occasioni da gol sbagliate e per il palo in pieno recupero di Rossitto. San Luca in doppio vantaggio con le reti di Pezzati e Bruzzaniti, gol della speranza gialloblu di Izco. Licata atteso adesso dal doppio impegno casalingo contro Gelbison e Rotonda.