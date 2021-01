Gara casalinga contro il Troina per il Licata. Dopo due pareggi di fila, l’obiettivo sarà ovviamente quello del ritorno al successo in un match il cui calcio d’inizio è in programma alle ore 14,30. In un torneo condizionato dall’equilibrio (e dall’assenza di pubblico ospite) ogni gara ha una storia a sé e nessun traguardo può essere precluso a prescindere a quelle formazioni che oggi occupano la parte sinistra della graduatoria.