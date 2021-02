Ultima gara del girone d’andata per il Licata che domani pomeriggio riceve al Liotta il Castrovillari. Calcio d’inizio fissato alle ore 14,30. Il tifo organizzato ha invitato i sostenitori all’acquisto dei ticket per guardare da casa la gara così da dare un sostegno, seppur indiretto, alla società. Per la prima volta, a dirigere una gara del Licata sarà un arbitro donna: Graziella Pirriatore della sezione Aia di Bologna.