Il management del Licata ha praticamente chiuso altri due colpi di mercato. Un attaccante e un esterno di fascia hanno detto sì alla corte di Enrico Massimino e adesso si attendono solo le firme. Andiamo con ordine partendo dalla prima linea. Tra il Licata e l’attaccante Lautaro Fernandez siamo ai dettagli. La trattativa impostata nelle scorse settimane è giunta alle battute finali e di fatto si aspetta solo l’annuncio ufficiale che non dovrebbe tardare ad arrivare. Lautaro – ex Troina – è uno dei fedelissimi di mister Davide Boncore e lo seguirà anche in questa avventura in riva al Salso. Con Cannavò e Fernandez, il Licata completa una coppia di attaccanti di tutto rispetto. Potenzialmente si tratta di due centravanti in grado di raggiungere tranquillamente la doppia cifra. Colpo anche sugli esterni. Accordo raggiunto con il centrocampista di origini ivoriane Sidibe Chamberlain, classe 2000 due anni fa in forza al Troina poi passato dal Rende in Lega Pro dove però non ha particolarmente inciso. Quindi il prestito all’Acireale dove ha collezionato sette presenze con una rete. Sidibe è l’unico calciatore di una squadra siciliana ad essere stato chiamato al torneo di Viareggio nella stagione 2018-2019. Importante soluzione per le fasce per mister Davide Boncore il cui gioco passa molto proprio dagli esterni.