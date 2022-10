Alle ore 21,30 torna Monday night, l’approfondimento sportivo di Licata 4you web channel. Largo alla Serie D con il terzo successo consecutivo per il Licata e l’avvicinamento al match di domenica col Canicattì. In studio ospiti sia del Licata che del Canicattì: per i gialloblu il difensore Alessandro Cappello, per i biancorossi l’attaccante ex di turno Vincenzo Manfré. Con il presentatore Domenico Cannizzaro, in studio l’opinionista Andrea Cammilleri.