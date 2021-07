Pubblicità

Si separano le strade tra il Licata e mister Giovanni Campanella. Il tecnico catanese e il patron Enrico Massimino si sono incontrati nelle ultime ore per chiudere un rapporto durato 4 anni e in grado di regalare notevoli soddisfazioni alla piazza gialloblu, per ultima l’ottima salvezza appena centrata nel campionato di Serie D. È già partito il toto-allenatore con diversi profili accostati alla panchina del Licata.