Terzo successo in 7 giorni per il Licata. I gialloblu espugnato con un netto 0-4 Cittanova e salgono a quota 11 in classifica. Di Marcellino, Minacori (autore di una doppietta) e Frisenna le reti del trionfo esterno del Licata. Per mister Pippo Romano il modo migliore per festeggiare le 100 panchine in gialloblu. Ecco gli Highlights.