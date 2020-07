Il Licata avrà un nuovo portiere. Giuseppe Ingrassia, che nell’ultima stagione ha difeso i pali gialloblu, si è infatti legato all’ambizioso Monreale decidendo quindi di scendere di categoria tornando in Eccellenza. Il management gialloblu è alla ricerca di un nuovo estremo difensore e molti indizi sembrano convergere su un ritorno del sempre affidabile Federico Valenti che intanto si sta allenando alacremente per farsi trovare pronto per l’inizio della stagione. Poi andranno fatte valutazioni anche per quanto concerne il secondo. Serenari può già essere considerato un ex ed è molto probabile che Boncore voglia vedere all’opera l’under Angelo Callea che l’anno scorso è stato lanciato da mister Campanella.