Pubblicità

Esordio stagionale per il nuovo Licata. Dopo la presentazione della squadra alla città di ieri sera in Piazza Elena, da stasera la parola passa al campo. Al Provinciale di Erice i gialloblu sfideranno infatti il Trapani nel primo turno di Coppa. Calcio d’inizio alle ore 20,30. Prime scelte per mister Pippo Romano alle prese con un organico ancora in via di completamento.