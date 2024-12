Grande entusiasmo degli ospiti dell’istituto Don Morinello di Licata nell’accogliere il gruppo di FdI che ieri pomeriggio si è recato in visita per trascorrere ore felici. “E’ stato un momento di condivisione, di gioia, di confronto e di scambio di emozioni – si legge in una nota – Dietro questa piccola convivialita’ c’è un’importante crescita di sensibilità verso chi e’ solo, chi non sta bene, chi ha bisogno di affetto ed attenzioni che non abbiamo fatto mancare. Ringraziamo le Suore per averci ospitato ma soprattutto gli ospiti e tutti coloro che hanno collaborato con noi per questa iniziativa, con l’augurio di poterla ripetere”.