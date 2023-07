Pubblicità

Un hub USB industriale è un dispositivo progettato per espandere una porta USB (Universal Serial Bus) in più porte, consentendo il collegamento di più device contemporaneamente, in modo simile ad una presa multipla. A differenza dei normali hub USB, però, quelli industriali sono costruiti per resistere a condizioni ambientali difficili (caratterizzati da temperature molto alte o estremamente basse, elevato tasso di umidità o con interferenze elettromagnetiche) e sono dotati di funzionalità di protezione avanzate.

Dove acquistare gli hub USB industriali

Oggigiorno acquistare gli hub USB industriali è piuttosto semplice. Infatti, si tratta di dispositivi piuttosto diffusi sul mercato. Generalmente è possibile trovarli presso negozi specializzati nella vendita di prodotti tecnologici ben riforniti. Oppure, per gli amanti degli acquisti dello shipping, è possibile acquistare hub shop online direttamente da casa, collegandosi su siti web che offrono prodotti informatici con pochi e semplici click.

Le caratteristiche degli hub USB industriali

In genere, gli hub USB sono dotati di molteplici porte, per collegare tutti i dispositivi industriali. Inoltre, ogni porta è dotata di protezione ESD (contro le scariche elettrostatiche) di livello 4, che garantisce un’ottima resistenza alle interferenze elettriche e protegge tutti i dispositivi collegati. Inoltre, gli hub USB industriali possono garantire una velocità dati USB 2.0 fino a 480 Mbps, in grado di consentire un trasferimento rapido dei dati anche per applicazioni con carichi pesanti, permettendo di gestire grandi quantità di informazioni in modo efficiente. Gli hub USB industriali, inoltre, spesso includono ingressi tramite una morsettiera, offrendo massima flessibilità per l’alimentazione in base alle capacità di ingresso e di potenza disponibili. Questa caratteristica consente di adattare l’alimentazione del dispositivo in base alle specifiche esigenze del sistema in cui viene utilizzato. Esistono molteplici tipi di hub USB sul mercato, con un differente numero di porte, ma in genere quelli più diffusi hanno almeno 7 porte, per consentire il collegamento del maggior numero di dispositivi e periferiche USB.

Perfetto per gli ambienti difficili

Uno dei vantaggi che caratterizza questo dispositivo è la possibilità di utilizzarlo anche in ambienti difficili. Infatti, l’hub USB per uso industriale offre prestazioni molto affidabili, generalmente vengono progettati con materiali molto resistenti il che li rende estremamente durevoli nel tempo. Ed è per questo che gli hub industriali sono perfetti per gli stabilimenti industriali visto che sono capaci di supportare temperature estreme, che vanno dai 70 gradi fino a 0 gradi.

Le possibili applicazioni

Per quanto concerne i possibili utilizzi degli hub USB industriali, come anticipato, si tratta di dispositivi molto versatili il che permette di utilizzarli in diversi modi. È possibile collegare, ad esempio, le periferiche meno recenti insieme ai dispositivi più recenti, senza nessun problema. Si tratta di un dispositivo perfetto per gli ambienti industriali e di produzione in cui è preferibile il collegamento tramite appositi morsetti. Permettono altresì di collegare svariati dispositivi USB, come stampanti industriali o fotocamere, e di eseguire la ricarica rapida di altri dispositivi come tablet o smartphone. Ancora, gli hub USB in genere vengono montati a muro nei pressi di una scrivania di uffici o laboratori, o in un’area di assistenza e riparazione in cui è necessario collegare più periferiche USB.