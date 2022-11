L’attesa è terminata, arriva finalmente nella sale del FlyCinema di Licata l’atteso “L’Uovo del Gallo – Mai Arrendersi 2”, scritto e diretto da Gianluca Ciotta con protagonisti Rosario Bonaccorsi, Leonardo Costa, Piero Giugno e con la partecipazione straordinaria di due attori del calibro di Tony Sperandeo e Barbara Bacci.

L’Uovo del Gallo – Mai Arrendersi 2, si annuncia come un film divertentissimo che lascerà allo spettatore un gusto tipicamente siciliano di amore per il territorio.

Girato nei Comuni di Licata, Palma di Montechiaro, e con alcune bellissime scene anche ad Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte e Butera, terre queste ricche di attrazione turistiche, il lungometraggio vedrà impegnati i nuovi e i vecchi protagonisti del primo film in situazioni esilaranti dove non mancheranno spunti di riflessione sull’amore, l’amicizia, la voglia di cambiare in meglio la vita ed il costante desiderio di rimanere a vivere in terra siciliana.

Le riprese di L’Uovo del Gallo – Mai Arrendersi 2 sono iniziate nel 2020 e sono durate quasi due anni, concludendosi lo scorso maggio a causa del periodo pandemico. Coinvolti nella nuova pellicola parte dello stesso cast del primo film sia artistico che tecnico e molte new entry. Le avventure di De Santis e di Lorena Bordin torneranno finalmente al cinema a partire da Lunedì.

Impreziosito dalla presenza del noto attore siciliano Tony Sperandeo e dalla bellissima Barbara Bacci, L’Uovo del Gallo – Mai Arrendersi 2 è pronto per approdare al cinema.

Date ed orari degli spettacoli:

Lunedì 7 Novembre: 18:00 – 20:00 – 22:00Lunedì 14 Novembre: 18:00 – 20:00 – 22:00Lunedì 21 Novembre: 18:00 – 20:00 – 22:00Lunedì 28 Novembre: 18:00 – 20:00 – 22:00

Perchè “L’uovo del gallo”?

“Al mondo ci sono moltissime persone che si credono invincibili e pensano che sia impossibile cambiare questo stato di cose… poi arriva un gallo che fa l’uovo e tutto cambia. Il gallo è l’impossibile”. Questo il commento del regista Gianluca Ciotta.