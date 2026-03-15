Il dott. Ennio Ciotta a Capo della Cardiologia della Provincia di Agrigento.

Nuovo e prestigioso incarico per il dott. Ennio Ciotta, nominato Capo del Dipartimento Cardiovascolare nella Provincia di Agrigento. Una designazione che valorizza un percorso professionale di alto profilo e una consolidata esperienza nella gestione clinica e organizzativa delle strutture sanitarie.

Attualmente Direttore della Cardiologia dell’ospedale di Sciacca, il dott. Ciotta ricopre anche il ruolo di Direttore Sanitario dell’ASP di Enna, incarico che testimonia le sue competenze manageriali e la capacità di coordinamento in ambito sanitario.

Alla guida del Dipartimento Cardiovascolare succede al Dr Caramanno, prossimo alla quiescenza.

La Direzione del Dipartimento rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della rete assistenziale territoriale, con l’obiettivo di integrare in modo sempre più efficace cardiologia, emodinamica, Utic e servizi diagnostici. Il nuovo incarico comporta responsabilità rilevanti nella programmazione delle attività, nell’organizzazione dei percorsi clinico-assistenziali e nel miglioramento continuo della qualità delle cure.

La nomina del dott. Ciotta si inserisce in un percorso di valorizzazione delle professionalità di comprovata esperienza, capaci di coniugare competenza clinica, visione organizzativa e attenzione alla centralità del paziente.

Nel suo nuovo ruolo, il dott. Ciotta sarà chiamato a promuovere innovazione, integrazione tra le unità operative e sviluppo della ricerca clinica, contribuendo a consolidare l’eccellenza dell’assistenza cardiovascolare sul territorio.

Alla luce del suo curriculum e delle responsabilità già ricoperte, la nomina rappresenta un importante segnale di continuità e di crescita per l’intero sistema sanitario provinciale.