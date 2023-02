Pubblicità

È stato trasferito in elisoccorso in uno degli ospedali di Catania, il docente licatese che questa mattina si è lanciato dal terrazzo della scuola Ines Giganti Curella di via Filippo Re Grillo che ospita classi di Geometra e Professionale. I medici in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, dove l’uomo è giunto a bordo di un’ambulanza, lo hanno stabilizzato ma la gravità delle ferite riportate (ci sarebbe anche la frattura del bacino) ne ha consigliato il trasferimento in una struttura sanitaria del capoluogo etneo dove potrà ricevere cure più specifiche.