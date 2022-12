Pubblicità

La fotografa licatese Teresa Bontà espone a Palermo dall’1 al 18 dicembre.

Mi trovate a Palermo dal 1 al 18 dicembre presso il Palazzo Sant’Elia, in mostra per la prima volta un progetto importante “Il Disordine”, dieci scatti integrali senza censura per raccontare la profondità di un tema che mi sta a cuore.

Quando sei in bilico fra sogni e realtà tra attimi di malinconia e tristezza e pensieri che non riesci ad allontanare sei prigioniera di te stessa. Ti chiudi a riccio pensando che passi…Come una tempesta ma dopo la tempesta lascerà tutto in disordine. Dovrai lentamente sistemare ogni pezzo dovrai uscirne fuori illesa.

Grazie Roberto Rubino per avermi coinvolta in questa mostra stupenda!

Festival Marenostrum

E’ giunta alla VII edizione il Festival Internazionale della fotografia del Mediterraneo “Marenostrum”. L’edizione di quest’anno, che si svolgerà a Palermo dal 1° al 18 dicembre, organizzata dall’Associazione i Vicoli del Mediterraneo, con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, mette al centro ancora una volta il Mediterraneo e le sue storie, puntando l’attenzione sulle donne.

“Femminile Mediterraneo” infatti è il titolo scelto dagli organizzatori della mostra fotografica esposta al palazzo Sant’Elia, che vede protagoniste le donne, mentre al Centro Internazionale di Fotografia, nelle sedi della Casa della Cooperazione e dell’associazione Arvis si espongono le altre mostre fotografiche che raccontano il Mediterraneo attraverso storie di immigrazione, di speranza e di vita quotidiana.

Il mare rimane l’elemento centrale, che raccoglie intorno a sé personaggi, destini, storie di popoli e di civiltà, ma “Marenostrum” racconta al tempo stesso la straordinaria bellezza dei paesaggi, le città che su questo mare si affacciano, le strade, i vicoli, le piazze, i mercati, i colori, i volti di uomini e donne che li popolano. A queste visioni si intrecciano storie di accoglienza, di integrazione, di lavoro, di costruzione di percorsi di pace, non solo attraverso la fotografia, ma anche con programma di eventi culturali che, facendo rete fra le associazioni della città, costituiscono il festival: dibattiti, workshop, presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori, con particolare attenzione al tema dei diritti, della solidarietà e della pace.

<<Vogliamo raccontare storie di donne fotografate da donne, storie di dolore e di speranza, di introspezione, dove l’immagine diventa testimonianza, la forza del racconto, il sigillo del momento e la testimonianza diventa motivo di incontro, empatia, partecipazione.>> così commenta il direttore artistico Roberto Rubino.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 1 dicembre alle ore 17 al Palazzo Sant’Elia.