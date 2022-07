Pubblicità

“Il Comune non verserà alcuna quota ad Aica perchè non vogliamo esporre l’Ente a un debito fuori bilancio”. E’ quanto emerso con chiarezza dalla conferenza stampa organizzata dal Sindaco Pino Galanti e a cui, in Aula consiliare, hanno preso parte anche l’esperto Tony Licata, l’assessore Ripellino e il vicesindaco Antonio Montana.

“Si sta cercando di strumentalizzare la mia città – ha spiegato Galanti – Aicaè un gestore partito zoppo fin dalla sua nascita e lo abbiamo sempre detto”.

“Finchè io sarò – qui rincara la dose l’esperto del Sindaco, Tony Licata – ho chiesto al primo cittadino di non esporre il Comune ad un debito di 190mila euro annui per un totale di 800mila euro in 5 anni che sappiamo già Aica non potrà restituire”.

Alla conferenza stampa – oltre a pochissime associazioni e un paio di cittadini – ha preso parte il consigliere comunale del Partito democratico, Angelo Curella, unico tra i consiglieri presenti.