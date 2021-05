L’ing. Paolo Puleo, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente, rende noto che, alle ore 10 del 1° Giugno 2021, presso gli uffici del Dipartimento 2° Area Tecnica, siti al secondo piano di via Giarretta a Licata, si terrà la gara d’asta pubblica per la concessione in uso, a titolo oneroso e per la durata di sei anni, dell’impianto sportivo polivalente “Falcone – Borsellino” di via De Nicola.

L’importo a base d’asta è di euro 8.480,00 e per l’aggiudicazione si procederà tramite asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lettera c) del Regio Decreto n. 827/1924 e ss. mm. ii.

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta il cui prezzo sia superiore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta, ai sensi dell’art. 76 del R.D. n. 827/1924 e ss. mm. ii.

Il bando integrale è stato pubblicato nell’albo pretorio on-line del Comune di Licata, ed è visionabile alla pagina: www.comune.licata.ag.it

La copia cartacea del bando può essere ritirata presso l’Ufficio Patrimonio, sito in via Giarretta, al piano terra, oppure presso l’U.R.P. di piazza Matteotti nei pressi della Biblioteca Comunale “Luigi Vitali”.