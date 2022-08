Pubblicità

Presa di posizione del circolo Lega Salvini Premier di Licata dopo le polemiche legate all’ingresso del consigliere comunale Calogero Scrimali.

“Ci stupisce che l’avvicinamento del consigliere comunale (nonchè assessore in carica) Calogero Scrimali alle posizioni della Lega Salvini Premier possa aver scatenato tanta ira e tanto risentimento social da parte di qualcuno magari indirettamente interessato. Non cadremo in banali e strumentali accuse da rispedire al mittente ma invitiamo tutti alla calma in vista di questa difficile campagna elettorale da qui alle elezioni politiche e regionali del prossimo 25 Settembre. Il giudizio negativo di questa sezione nei confronti dell’amministrazione Galanti, a maggior ragione di chi ha la delega rifiuti, rimane immutato”.

Così in una nota i componenti del Circolo cittadino della Lega Salvini Premier.

“In democrazia ognuno è libero di fare le scelte politiche che ritiene più opportune. Si può accettare la critica politica e discutere di temi e contenuti ma francamente ci troviamo a disagio quando vediamo che il dito è puntato violentemente contro sul piano personale e familiare. Il rispetto dovrebbe essere scontato. Questo ci imbarazza non poco e dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) imbarazzare anche chi scrive simili post tanto più da parte di chi in questa tornata elettorale sta riesumando profili politici già morti pur di accaparrarsi qualche preferenza. Auspichiamo quindi una distensione dei toni, ognuno conduca la propria campagna elettorale senza ricorrere a mezzi tanto squallidi e lontani da ogni posizione di comune competizione elettorale”.

Il circolo Lega Salvini Premier Licata