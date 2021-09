Pubblicità

Si è svolta nella tarda mattinata di oggi, al Palazzo di Città, la cerimonia di saluto e ringraziamento al Capitano Francesco Lucarelli, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Licata che dopo quattro anni di servizio lascia Licata, destinato ad un nuovo incarico.

Presenti alla cerimonia l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti, il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Russotto e il Comandante della Polizia Municipale, Giovanna Incorvaia.

Ringrazio a nome dell’intera Comunità licatese – è il commento del Sindaco Galanti – il capitano Lucarelli per l’impegno, la professionalità e lo spirito di collaborazione dimostrati in questi quattro anni al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Licata. Il nostro grazie va a lui e a tutti gli uomini dell’Arma che operano nella nostra Comunità, per aver saputo gestire con il massimo impegno, specie nel periodo della pandemia, le difficili e numerose problematiche che si sono verificate nel nostro territorio, portando al conseguimento di numerosi obiettivi fondati sull’affermazione della legalità. Al capitano Lucarelli – conclude Galanti – rivolgiamo i nostri migliori auguri per il nuovo incarico e per una lunga carriera ricca di gratificazioni.