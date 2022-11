Si avvicina il 7 novembre e la mobilitazione per contestare il caro bollette. Diverse organizzazioni datoriali ribadiscono l’invito a partecipare.

Così Confcommercio.

“Mancano pochissimi giorni alla manifestazione di protesta e di proposta a carattere regionale di lunedì 7 novembre, contro il “Caro Bollette” e non solo. Tutte le sigle sindacali organizzatrici hanno deciso di invitare alla chiusura, per l’intera giornata tutte le attività commerciali. Per questo motivo tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti a Palermo potranno partecipare manifestando la propria adesione con la chiusura della propria attività per l’intera giornata, evitando delle scelte individuali che sicuramente e specialmente in questo momento particolare non gioverebbero a nessuno. Unità e solidarietà si manifestano anche con questo gesto”. Giovanni Morello, delegato Fipe Confcommercio, evidenzia come “Non restiamo passivi difronte al grave problema del “caro bollette”. Imprese, attività commerciali, FAMIGLIE, partecipiamo in gran massa Lunedì mattina a Palermo”.

Cna Licata ha invece Confermato la presenza dell’amministrazione di Licata a sostegno delle attivita produttive ed esercenti nella manifestazione del 7 Novembre a Palermo.