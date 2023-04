Pubblicità

Gli agenti del comando di Polizia Municipale di Piazzale Libia hanno proclamato una giornata di sciopero per il 5 Maggio 2023, giornata clou dei festeggiamenti patronali. I Vigili urbani hanno scritto al Prefetto di Agrigento, al Questore, al Commissariato e al Sindaco annunciando “una giornata di sciopero in forma statica dalle 8 del mattino e per l’intera giornata lavorativa in data 5 maggio”. Alla base dell’annunciata proclamazione di sciopero da parte della Municipale, c’è il mancato pagamento del salario accessorio e dello straordinario relativi al periodo dal 2021 a tutt’oggi.

Nella nota di proclamazione, gli agenti specificano come “verranno comunque garantiti i servizi essenziali con aliquota di personale, quale centrale operativa, infortunistica stradale e per eventuale servizio di TSO”.