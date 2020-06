Di certo il 2020 è un anno inusuale, ma alcune tendenze dell’anno precedente sono state confermate con successo. Parliamo in particolare del tempo che gli italiani hanno dedicato all’intrattenimento online. Sono sempre di più, infatti, quelli che usano la rete per divertirsi e sembra che i gusti degli italiani siano anche molto precisi.

La passione per cinema, serie tv e sport è confermata dalle numerose piattaforme di streaming che sono nate negli ultimi tempi e che fanno a gara per contendersi il pubblico più numeroso. Gli utenti oggi hanno l’imbarazzo della scelta rispetto al portale da scegliere e spesso si trovano a confrontare prezzi e abbonamenti dell’uno e dell’altro. Domina ancora quasi incontrastata Netflix, ormai divenuta un colosso dei contenuti audiovisivi online, ma anche altre avanzano imperterrite per scalzare il suo primato.

L’offerta di streaming si è ormai ampliata con Amazon Prime Video, Infinity e Disney +, solo per citare quelle più gettonate del momento. Si cerca di raccogliere un pubblico vasto proponendo anche cartoni, documentari e film indipendenti. Ad incrementare il successo di questi siti c’è stato anche la decisione in molti casi di adoperare delle strategie di marketing molto apprezzate dal pubblico.

Talvolta si è dato, infatti, agli utenti la possibilità di usufruire di periodi di prova gratuita, consentendo loro di avere accesso ai contenuti, valutare la risoluzione e poi semmai decidere in un secondo momento se proseguire con l’iscrizione oppure no. In altri casi si è optato per l’abbonamento condiviso con parenti ed amici, per ridurre i costi del servizio. Anche gli abbonamenti diversificati in base alle esigenze dei fruitori sono un modo per personalizzare il più possibile l’offerta in base ai gusti dell’utenza.

L’altro volto dell’intrattenimento sul web, invece, è quello dei giochi in rete che si rinnovano in particolare con la presenza dei nuovi casinò online, che offrono agli internauti notevoli vantaggi come promozioni piú vantaggiose. In questo settore vi è anche una maggiore consapevolezza sulla differenza tra portali legali e certificati e quelli che non lo sono. In particolare quelli contrassegnati dal logo AAMS sono controllati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono amati, però, in questo caso anche per le opportunità di risparmio che offrono rispetto ai giochi delle strutture fisiche. Promozioni, bonus senza deposito per i nuovi iscritti o offerte speciali per i clienti di vecchia data sono validi motivi per preferirli a quelli delle strutture fisiche. Inoltre, in caso di vincita il denaro è direttamente accreditato sul conto. Inoltre, si può sperimentare l’avventura ludica attraverso demo gratuite.

Tra l’altro si lavora da tempo per accrescere la resa realistica dei giochi. L’obiettivo è quello di dare al giocatore la sensazione di trovarsi in una vera casa da gioco. Lo si raggiunge con effetti grafici e sonori curati nel dettaglio, ma anche permettendogli di interagire con gli altri partecipanti o il croupier.

Inoltre, divertirsi restando in casa è ormai diventato un valore aggiunto dell’intrattenimento, soprattutto perché online l’esperienza inizia e finisce quando decidiamo noi. Sia lo streaming che i giochi sono, infatti, accessibili in ogni momento.