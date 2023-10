Pubblicità

Il dottor Ignazio Graffeo, medico licatese trasferitosi in Irlanda nel 2012, è il fondatore del primo festival della salute mentale in Irlanda. Il festival, chiamato Change Your Mind Festival, è alla quinta edizione ed ha riscosso molto successo alla sua ultima edizione il 15 di Ottobre a Sligo, una provincia nell’Irlanda occidentale e ha anche ricevuto premi quali il prestigioso Irish Healthcare Award. Tra gli altri organizzatori del festival anche la dottoressa Eliana Silvestri, anch’essa licatese di origine, Hse Project Manager, che ne ha curato gli aspetti organizzativi e legali. Il festival si svolge presso il teatro Hawkswell di Sligo e consta di una conferenza sulla salute mentale dove partecipano psichiatri e professionisti del settore insieme ad “esperti grazie all’esperienza”, persone che raccontano il proprio vissuto. La conferenza da la possibilità al pubblico di intervenire e fare domande in qualsiasi momento. Ma oltre a questa parte prettamente improntata alla divulgazione del messaggio sotteso al festival, cioè promozione della positive mental health e lotta allo stigma in psichiatria, altri due filoni sono presenti: l’intrattenimento per bambini, con diverse attività ludiche a disposizione delle famiglie(come maghi, face painters, marionette, circo delle pulci, yoga) e le attività per il benessere della persona (come fitness, consigli di nutrizione, yoga, mindfulness).