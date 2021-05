I terreni un tempo occupati dagli immobili abusivi oggetto di recente demolizione si stanno via via trasformando in discariche abusive. La denuncia – con tanto di rilievi fotografici – è del Comitato per la Tutela della Casa, impegnato da anni in una battaglia anti abbattimenti. “Il risultato delle demolizioni voleva essere questo? – ci fanno sapere – amianto, immondizia, tubi, pezzi di idraulica dismessi, contenitori in plastica per la conservazione di olio e altri materiali, i terreni vicini al mare dove prima c’erano le case oggi sono diventati discariche abusive di rifiuti. Ci chiediamo se è giusto tutto questo ma davvero non riusciamo a trovare risposte”. Alcuni dei terreni – come documentato dai rilievi fotografici che alleghiamo a questo servizio – sono stati riempiti di conglomerati di amianto e di onduline in eternit. Con dispersione di fibre di amianto.