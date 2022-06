Pubblicità

Esempio virtuoso in via Francesco Giorgio, la parte superiore che fa angolo con via Palma. I residenti hanno ripulito a proprie spese la strada da erbacce, sterpaglie e rifiuti. Hanno partecipato alle spese anche Eni carburanti e Acqua & Sapone, due attività commerciali della zona.

In un momento in cui la città è alle prese con enormi carenze dal punto di vista della salubrità, si tratta senz’altro di un’iniziativa lodevole.