I 4 operatori sanitari i cui tamponi hanno dato esito dubbio restano “casi sospetti”. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento nel consueto report giornaliero sul Coronavirus in provincia non ha infatti fornito riscontri alla presunta positività. Per i 4 casi si attende quindi il riscontro del secondo tampone a cui il personale in questione operante al San Giacomo d’Altopasso è stato sottoposto.