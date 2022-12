Pubblicità

Comunicazione di ringraziamento e riconoscimento da parte di Marta Russo per l’iniziativa realizzata e promossa dal Comprensivo Guglielmo Marconi di Licata.

Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità 3 Dicembre 2022 – I Pensieri di Marta Terza Annualità – CONCLUSIONI E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

L’iniziativa promossa in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità 3 Dicembre 2022, nata allo scopo di sensibilizzare sui temi delle disabilità, delle barriere e dell’inclusione, è giunta anche per questa terza edizione alle fasi conclusive. Desidero esprimere la mia soddisfazione e gratificazione per il coinvolgimento delle tantissime Istituzioni Scolastiche in tutta Italia, per l’impegno profuso, per la partecipazione appassionata e anche affettuosa e per la sensibilità dimostrata dai Dirigenti Scolastici, dai Docenti, dagli Studenti, di ogni età che hanno accolto l’iniziativa, ne hanno promosso l’interiorizzazione, hanno sollecitato e realizzato percorsi emotivi, empatici ed esperienziali molto profondi. Un particolare ringraziamento ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti che hanno promosso e realizzato incontri in presenza o a distanza con gli studenti, che hanno organizzato convegni e che hanno coinvolto territorio ed istituzioni locali. Il percorso ha portato tutti noi ad un arricchimento interiore reciproco che aiuterà a maturare uno spirito orientato al benessere della Comunità al di sopra del proprio e personale interesse. Per questo, un sincero grazie giunga a tutti voi! Quanto realizzato dal Vostro Istituto Scolastico mi ha molto emozionata e spero di venire a trovarvi quanto prima! In allegato potrete trovare un Attestato di Partecipazione proprio come gesto di gratitudine per le attività che avete realizzato sul tema delle disabilità e dell’Inclusione.

Marta Russo