Gli operatori ecologici del cantiere di via Umberto secondo sono in ansia per il loro futuro occupazionale. La CGIL Funzione Pubblica ha chiesto al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale la convocazione di una seduta straordinaria del civico consesso per discutere la questione. La CGIL invita anche la deputazione licatese alla partecipazione alla seduta.

L’organizzazione sindacale ha sottolineato come “agli operatori del cantiere di via Umberto secondo va bene il distacco presso altre ditte ma non la cessione del contratto”. Si tratta di una partita che va avanti ormai da diversi anni.