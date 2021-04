Nuovo sciopero in vista per gli operatori ecologici del cantiere di via Umberto secondo. L’astensione dal lavoro è programmata per il prossimo 7 maggio. Alla base della nuova interruzione di servizio, ci sono i soliti problemi: mancata corresponsione degli stipendi (non è ancora stato pagato Marzo) e un generale stato di incertezza sul futuro. La procedura di raffreddamento è stata avviata lo Scorso 20 Aprile.