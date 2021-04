Dopo quelli lanciati a più riprese dalle Istituzioni, un appello arriva anche dai Medici di Medicina Generale. In questo caso, ad essere richiesto è un maggior senso di responsabilità da parte dell’utenza. Con l’allargamento a macchia di leopardo dei contagi, è inevitabile un coinvolgimento di una larga fetta di popolazione. Dai medici di base arriva quindi un monito affinchè si “agisca con senso di responsabilità e se si pensa di poter essere entrati in contatto con qualcuno risultato poi positivo, si resti a casa e non si intasino gli studi medici dove è quotidianamente notevole l’afflusso di persone con conseguente rischio di aumento delle possibilità di trasmissione del virus”.