Una nota dei consiglieri di maggioranza di Licata che sostengono la giunta guidata dal sindaco Pino Galanti.

I consiglieri comunali di maggioranza, che a Licata sostengono l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Galanti, non sono più disposti a subire la gogna per le presunte inefficienze dell’esecutivo.

“Sosteniamo – scrivono i consiglieri di maggioranza – un esecutivo che sin dal primo giorno ha lavorato e lo ha fatto bene. La stessa cosa, francamente, non possiamo dire di chi continua ad attaccare sindaco e giunta. E’ giunto il momento di elencare quanto di buono è stato fatto in quasi quattro anni di guida della città”.

I consiglieri propongono l’elenco, per nulla breve, dei risultati ottenuti dal sindaco Pino Galanti e dall’amministrazione comunale che guida, partendo dal riordino dei conti delle casse comunali con il piano di riequilibrio finanziario, l’avvio della raccolta differenziata, passando per diversi finanziamenti tra cui quelli per il Restauro del Teatro Re Grillo, il Parco Giochi Inclusivo di Villa Elena, la cantierizzazione delle opere di messa in sicurezza del costone roccioso di Via Marco e tanto altro qui sotto elencato

– RACCOLTA DEI RIFIUTI:

il Comune di Licata, dal mese di agosto del 2021, ha centrato l’obiettivo (fallito da molte amministrazioni) di avviare la raccolta differenziata sul territorio comunale. La percentuale odierna è del 18% ed è in continuo aumento.

Inoltre, proprio nei giorni scorsi, è stato ottenuto un finanziamento di 27.000 euro per acquistare un “Mangiaplastica”, grazie alla partecipazione al bando nazionale.

– ADL: è l’acronimo di anticipazione di liquidità, che ha consentito all’ente, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, di pagare ben 17 milioni di euro con fornitori commerciali, soprattutto locale, che dal lontano 2014 attendevano di riscuotere ciò che gli spettava.

– BANDO DISSUASORI E ZONE BLU:

lo abbiamo predisposto per automatizzare le isole pedonali con i varchi dissuasori, saranno realizzati 8 stalli con colonnine elettriche, verrà implementata la segnaletica vicino a tutte le scuole. Pronto, inoltre, il bando per affidare la gestione delle Zone Blu.

– Partecipazione al bando per la video sorveglianza importo 590.000 euro.

– TOSSICODIPENDENZA: ottenuto contributo di 20.000 euro per una campagna di contrasto alla tossicodipendenza.

– BENI CULTURALI: è pronto il progetto per la realizzazione di una pinacoteca comunale nel plesso San Salvatore. Il Parco Archeologico della Valle dei Templi ha stanziato 100.000 euro.

L’ex Stazione ferroviaria marittima ospiterà un Museo del ‘900. In corso l’iter per acquisire l’immobile ed ottenere un finanziamento di 60.000 euro.

Il patrimonio bibliografico della biblioteca comunale “Luigi Vitali” è stato ingrandito grazie a 1.500 nuovi volumi ottenuti grazie ad un contributo ministeriale di 20.000 euro.

Sono state attivate, durante il lockdown ed in estate, la “Biblioteca a domicilio” e la “Biblioteca del mare”.

“Generazioni in gioco, con i Comuni di Butera, Niscemi e Mazzarino, 180.000 euro.

– BENI COMUNALI

Riqualificata la villetta di via Pastrengo ed intitolata a Rosario Livatino. Sistemata e recuperata la villetta di via Generale La Marmora ed intitolata ad Oriana Fallaci. Realizzato, all’interno della villa comunale “Regina Elena”, un Parco Giochi Inclusivo, grazie ad un contributo regionale di 50.000 euro.

Partecipato al bando per l’assegnazione di beni confiscati alla mafia.

– Partecipazione al bando per l’assegnazione dei beni confiscati alla m

– PROMOZIONE PRODUZIONI LOCALI:

Costituzione della Consulta per l’Agricoltura.

Sostegno e promozione del progetto per la creazione dell’etichetta di qualità denominata “Presidio Slow Food del pomodorino Buttiglieddru. Marchio ottenuto a dicembre 2020.

– SOSTEGNO E PROMOZIONE PER LA CREAZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE

– Finanziamento euro 380.000 per capannone in via principe di Napoli, assessorato territorio – ambiente

– LAVORI PUBBLICI:

Bando per il risparmio energetico, con la sostituzione di 7.200 corpi illuminanti con tecnologia led.

Messa in sicurezza del costone di via Nestore Alotto, grazie a finanziamento di 2.800.000 euro.

Rilevamento criticità antisismiche scuole comunali.

Monitoraggio continuo attività depuratore

Messa in sicurezza pompe di sollevamento ed installazione di due pompe idrovore a Fondachello – Playa.

Disostruzione e pulitura dei canali di acque bianche che scaricano nel fiume Salso.

Prosecuzione dei canaloni di Mollarella – Fiume Vecchio Manca Safarello finanziata per 580.000 euro.

Pulitura e sistemazione fiume, lavori già appaltati dal genio civile lavati che inizieranno quando prima

Recupero finanziamenti per 30 milioni di euro.

Opere di urbanizzazione quartiere Piano Cannelle

Messa in sicurezza acque bianche da via Architetto Licata a via Gaetano De Pasquali.

Rifacimento strada comunale 38, da Montesole a Mollarella.

Messa in sicurezza scuola “Angelo Parla”.

Pulizia e disostruzione canaloni Mollarella.

Finanziamento per lavori canaloni e riefficientamento fiume Salso, finanziamento 238.000.

Aggiudicazione e apertura cantiere raccolta acque bianche piazza Gondar Gal, finanziamento 300.000 euro.

Sistemazione Fondo Antico e Biblioteca comunale.

Efficientamento energetico scuola “Don Milani”.

Finanziamento di 10 milioni di euro per rifare la statale 115 nel tratto Gela – Licata.

SERVIZI SOCIALI:

Piano di Zona 2010/12 strutturato su tre annualità I e II annualità concluse III annualità rimodulato parzialmente Somme riprogrammate € 440.707,66 (€ 146.902,55 Palma e la restante parte a Licata) a favore di piani personalizzati. Il servizio consiste nell’assistenza all’autonomia e comunicazione ad personam per gli alunni di scuola infanzia-primaria e secondaria di primo grado. Piano di Zona 2013/15 implementazione progetti minori con disabilità : autonomia e comunicazione ( solo nel Comune di Licata )-igiene e cura ( solo nel Comune di Palma di Montechiaro) – rimborso spese i progetti sono conclusi restano solo poche somme residue che il Comune di Palma di Montechiaro sta utilizzando per l’igiene e cura nelle scuole e il Comune di Licata per L’ASACOM Igiene e cure nelle scuole finanziato € 91.000,00.

DISABILITA’ GRAVE € 386.001,00 Realizzazione di n.182 progetti personalizzati attraverso la sottoscrizione congiunta ( utente- operatore sociale) di un patto di servizio Budget di progetto € 2.120,89.

Piano di Zona “Dopo di noi” progetto approvato in corso € 131.295,45 Home Care Premium ( INPS) progetto in corso edizione 2019 € 400.000,00 circa all’anno per prestazioni integrative da corrispondere agli enti che forniscono il servizio e prestazioni gestionali da corrispondere al personale impiegato nel progetto. In carico n. 80 disabili gravi e gravissimi.

PAI ( Piani personalizzati) REI avviso 3/2016 progetto in corso € 1.384.000,00.

Borse lavoro avviate n. 110 presso ditte private accreditate famiglie in carico n. 2345.

PON avviso 1/PAIS 2019 € 704.059,00.

La programmazione si pone in continuità con le attività poste in essere con l’avviso 3/2016 il potenziamento del servizio sociale presa in carico dei soggetti vulnerabili n. 100 educative domiciliari n. 60 sostegno alla genitorialità n. 48 borse lavoro n. 948 famiglie in carico PAC anziani ADA /ADI progetto € 994.164,59 Assistiti circa 100 anziani ( servizio domiciliare e assistenza domiciliare integrata).

Fondo povertà 2018 in corso € 417.948,00. La somma è stata programmata per il rafforzamento del servizio sociale professionale e per il potenziamento di tutte le attività previste nella programmazione avviso 3/2016 n. 42 borse lavoro n. 100 voucher per acquisto tablet n. 23 buoni sociali destinati all’emergenza abitativa e/o economica.

Fondo povertà 2019 in corso € 513.912,00

Fondo povertà 2020 in corso € 903.172,07

Piano di Zona 2018/19: già programmato da inviare € 337.902,59

Centri Estivi 2021 finanziamento 91.092,24.

A questo lungo elenco, segue un intervento del parlamentare regionale Carmelo Pullara.

“Leggo un comunicato così titolato “La maggioranza consiliare: “L’amministrazione Galanti ha lavorato bene, ecco le prove””.

Sono le parole del deputato regionale della Lega On. Carmelo Pullara.

“Ho la sensazione – spiega il deputato – che qualcuno creda che siamo al grande fratello. Stiamo giocando o qualcuno pensa di giocare su Licata o sulla pelle dei licatesi come probabilmente fatto oltre che da bambino anche in età adulta con lo spirito del Peter Pan perenne.

Senza entrare nel merito perchè la realtà è sotto gli occhi di tutti, tranne di qualche consigliere, assessore e sindaco, che non possono vederla. Ma la domanda – conclude Pullara -che più semplicemente mi faccio e che tutti ci facciamo anche per averne memoria futura è: ma chi sono i firmatari di questo comunicato? Nomi e cognomi, lo chiedo e lo chiediamo agli organi di stampa anche per verificare l’attendibilità della fonte per come deontologia professionale”.