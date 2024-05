Pubblicità

Sarà certamente un momento carico di intensità emotiva quello in programma venerdì prossimo, 24 maggio, alle ore 10, presso l’Hospice del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento in occasione della trentatreesima Giornata nazionale del sollievo. Per l’occasione l’ASP di Agrigento, in sinergia con l’Associazione “Pallium” onlus presieduta da Gerlando Amato, ha indetto un incontro tematico e di riflessione finalizzato a promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale a favore di tutti coloro che, non potendo più confidare nella guarigione, si accingono ad ultimare il loro percorso di vita. A margine dell’evento, alla presenza del commissario straordinario ASP Giuseppe Capodieci, verrà inaugurato l’ “albero delle donazioni”, un pannello grafico che, raccogliendo tra le foglie della pianta i nomi di tutti coloro che hanno deciso di compiere un gesto di donazione nei confronti del reparto per le amorevoli cure ricevute, servirà allo staff dell’Hospice, guidato dalla dottoressa Paola Toscano, per esprimere tutta la propria riconoscenza. Al termine della giornata, oltre a diverse azioni di approfondimento ed intrattenimento previste, è in programma anche la lettura del brano “La livella” a cura dell’attrice Lia Rocco. L’Hospice del “San Giovanni di Dio” è un servizio afferente al Distretto Sanitario di Agrigento diretto dal dottor Ercole Marchica.