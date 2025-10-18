ADV

L’Associazione Himera Movie APS inaugurerà il prossimo 21 ottobre alle ore 17 presso la sede E-Campus di Licata, il corso inclusivo di chitarra dal titolo “La chitarra nella storia del canto popolare siciliano”.

Il corso, a partecipazione gratuita, sarà tenuto da Armando Sorce studioso di musica popolare siciliana e coinvolgerà sei giovani allievi, di cui quattro normodotati e due con disabilità, in un percorso formativo che unisce arte, tradizione e inclusione sociale. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto Inclusivo Himera, promosso da Himera Movie APS, con l’obiettivo di valorizzare la musica popolare siciliana come strumento educativo e di integrazione.

Le chitarre utilizzate durante il corso sono state donate dal Rotary Club di Licata, che ha voluto sostenere concretamente l’iniziativa, riconoscendone l’alto valore culturale e sociale.

Il presidente di Himera Movie APS, Vincenzo La Cognata, ha dichiarato – dal mese di novembre incontreremo studenti, docenti e dirigenti scolastici di Licata e del circondario per promuovere le iscrizioni agli altri corsi del progetto Inclusivo Himera. Sarà inoltre l’occasione per proiettare nelle scuole il cortometraggio ‘Â Milanisa’, che vede tra i protagonisti, un attore nello spettro autistico.”

Himera Movie APS conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura accessibile e inclusiva.