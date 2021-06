Pubblicità

I poliziotti del commissariato di via Campobello hanno sanzionato (con ammende da 400 euro a testa) quattro persone beccate a bordo di un’automobile oltre l’orario limite delle 23 quando scatta il coprifuoco. I 4 – appartenenti a differenti nuclei familiari – non hanno fornito specifiche spiegazioni sul perchè fossero ancora fuori a quell’ora adducendo come motivazione quella di “essere appena usciti da una festa”. Inevitabile, è scattata la multa.