Pubblicità

Una cosa così non si era mai vista. Corso Roma e corso Umberto in queste condizioni non erano mai state trovate all’indomani della fiera. Cumuli di spazzatura ovunque, escrementi umani e sporcizia in entrambi i corsi principali interessati dall’installazione fieristica. È evidente che i commercianti non abbiano rispettato quanto previsto dal contratto. Nel capitolato era previsto infatti che al termine della manifestazione tutto fosse lasciato pulito. Così non è stato. E nessuno ha controllato. Questa fiera-mercato va profondamente rifondata.